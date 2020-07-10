МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЕБРР ПРЕДОСТАВИТ БЕЛАРУСИ €259 МЛН НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГ

17:05 10.07.2020 Александр Лукашенко указом № 265 утвердил кредитное соглашение (республиканские мосты и реконструкция автодороги М-3) между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, средства займа в сумме €259 млн будут предоставлены предприятию "Минскавтодор-Центр" для реализации предусмотренных соглашением мероприятий. Совету министров поручено обеспечивать в установленные сроки погашение и обслуживание займа ЕБРР за счет средств республиканского бюджета, Министерству транспорта и коммуникаций – контролировать выполнение предусмотренных кредитным соглашением мероприятий и целевое использование средств.