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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕБРР ПРЕДОСТАВИТ БЕЛАРУСИ €259 МЛН НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГ
17:05 10.07.2020
Александр Лукашенко указом № 265 утвердил кредитное соглашение (республиканские мосты и реконструкция автодороги М-3) между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, средства займа в сумме €259 млн будут предоставлены предприятию "Минскавтодор-Центр" для реализации предусмотренных соглашением мероприятий.
Совету министров поручено обеспечивать в установленные сроки погашение и обслуживание займа ЕБРР за счет средств республиканского бюджета, Министерству транспорта и коммуникаций – контролировать выполнение предусмотренных кредитным соглашением мероприятий и целевое использование средств.
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