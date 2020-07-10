Представители малого и среднего бизнеса Беларуси могут принять участие в исследовании влияния последствий пандемии COVID-19 на деятельность микро-, малых и средних предприятий (ММСП), проводимом Европейской экономической комиссией ООН (UNECE).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, исследование проводится в формате онлайн-опроса среди представителей малого и среднего бизнеса стран Центральной и Восточной Европы, Кавказа (Армения, Грузия, Молдова, Сербия, Македония, Босния, Черногория и другие).

По итогам исследования Секретариат UNECE подготовит краткий обзор о влиянии пандемии COVID-19 на деятельность ММСП с конкретными рекомендациями по преодолению негативных социально-экономических последствий.

Секретариат UNECE гарантирует конфиденциальность исследования, результаты опроса будут представлены по странам в усредненном виде после обработки полученной от респондентов информации.

Принять участие в опросе можно по ссылке.