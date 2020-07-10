|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БЕЛАРУСИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ ЕЭК ООН О ВЛИЯНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА БИЗНЕС
13:42 10.07.2020
Представители малого и среднего бизнеса Беларуси могут принять участие в исследовании влияния последствий пандемии COVID-19 на деятельность микро-, малых и средних предприятий (ММСП), проводимом Европейской экономической комиссией ООН (UNECE).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, исследование проводится в формате онлайн-опроса среди представителей малого и среднего бизнеса стран Центральной и Восточной Европы, Кавказа (Армения, Грузия, Молдова, Сербия, Македония, Босния, Черногория и другие).
По итогам исследования Секретариат UNECE подготовит краткий обзор о влиянии пандемии COVID-19 на деятельность ММСП с конкретными рекомендациями по преодолению негативных социально-экономических последствий.
Секретариат UNECE гарантирует конфиденциальность исследования, результаты опроса будут представлены по странам в усредненном виде после обработки полученной от респондентов информации.
Принять участие в опросе можно по ссылке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2020
Курсы в банках
на 10.07.2020
Конвертация в банках
на 10.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте