|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ГРОДНЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ БУДУТ ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЫ УЗБЕКИСТАНА
11:22 10.07.2020
Ректоры ГрГУ имени Янки Купалы и Ташкентского государственного юридического университета в режиме онлайн подписали соглашение о реализации совместной образовательной программы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования Беларуси, образовательной программой «3+1» предусматривается обучение будущих юристов на базе двух учреждений образования - ГрГУ имени Янки Купалы и Ташкентского государственного юридического университета.
На 1, 2 и 4 курсах иностранные студенты будут получать образование в стенах Гродненского государственного университета, программу 3 курса осваивать в Ташкентском государственном юридическом университете.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2020
Курсы в банках
на 10.07.2020
Конвертация в банках
на 10.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте