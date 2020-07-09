МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В ГРОДНЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ БУДУТ ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЫ УЗБЕКИСТАНА

11:22 10.07.2020 Ректоры ГрГУ имени Янки Купалы и Ташкентского государственного юридического университета в режиме онлайн подписали соглашение о реализации совместной образовательной программы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования Беларуси, образовательной программой «3+1» предусматривается обучение будущих юристов на базе двух учреждений образования - ГрГУ имени Янки Купалы и Ташкентского государственного юридического университета. На 1, 2 и 4 курсах иностранные студенты будут получать образование в стенах Гродненского государственного университета, программу 3 курса осваивать в Ташкентском государственном юридическом университете.