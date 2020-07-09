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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ И ЮНИСЕФ ОБЪЯВИЛИ О ЗАПУСКЕ СОВМЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ


09:12 10.07.2020

Государственный пограничный комитет Беларуси и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявили о запуске совместной инициативы «Граница, дружественная детям».

Церемония открытия проекта состоялась 9 июля в Национальном аэропорту «Минск» при участии председателя Госпогранкомитета генерал-майора Анатолия Лаппо, Представителя ЮНИСЕФ в Беларуси доктора Рашеда Мустафы Сарвара и генерального директора аэропорта Вячеслава Хоронеко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, реализация совместного проекта подразумевает создание комфортных и дружественных условий в пунктах пропуска для въезжающих и выезжающих из Беларуси семей с детьми. Благодаря совместным усилиям в распоряжении пассажиров аэропорта четыре специально выделенных кабины паспортного контроля: по две в залах прилета и вылета, информационные стенды с материалами по ответственному родительству, правам ребенка, профилактике инфекционных заболеваний, а для самых маленьких пассажиров – дополнительное оснащение игровой зоны.

«В наших совместных с ЮНИСЕФ планах на ближайшие годы – развитие других направлений инициативы «Граница, дружественная детям»: создание детских площадок вблизи международных пунктов пропуска и на пограничных заставах, проведение совместных акций и мероприятий, направленных на поддержку детей, пересекающих белорусскую границу, и детей пограничников», - рассказал Анатолий Лаппо.
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