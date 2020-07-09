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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В НОВОСИБИРСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН БЕЛОРУССКИХ ПРОДУКТОВ
17:52 09.07.2020
Новый фирменный магазин торговой сети «Белорусские продукты» в формате «у дома» открылся в Новосибирске (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в России, кроме традиционных мясных, молочных продуктов и сыра, кваса, кондитерских изделий, новинкой стали поставки свежего яйца группы компаний АВС, консервация и другая продукция.
Первый магазин торговой сети «Белорусские продукты» в Новосибирске был открыт в декабре 2018 г.
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