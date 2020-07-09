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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ


16:13 09.07.2020

Помощник директора Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси Анна Карабельникова приняла участие во 2-й сессии конференции ОБСЕ высокого уровня на тему «Надлежащее управление и борьба с коррупцией в цифровую эпоху: усиление принципов прозрачности, беспристрастности и подотчетности», которая прошла 6-7 июля 2020 г. в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Австрии, в своем выступлении представитель Генпрокуратуры поделилась опытом нашей страны в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе на основе реализации государственных программ по борьбе с преступностью и коррупцией. Она отметила достижения антикоррупционной политики Республики Беларусь, которые позволили повысить рейтинг государства на международной арене.

Докладчик также подчеркнула важность международного сотрудничества и обмена передовым опытом в области борьбы с коррупцией.

В конференции принимали участие действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министра европейских и иностранных дел Албании Э. Рама, генеральный секретарь ОБСЕ Т. Гремингер, экономкоординатор ОБСЕ В. Джугич, делегации государств-участников ОБСЕ, представители международных организаций (УНП ООН, Интерпол, ГРЕКО Совета Европы).
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