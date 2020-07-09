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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРИ УЧАСТИИ АСБ РУСЛИЗИНГ В РОССИЮ ПОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ АВТОТЕХНИКИ МАЗ
15:00 09.07.2020
При участии дочерней компании белорусского ООО «АСБ Лизинг в России — ООО «АСБ РусЛизинг» — осуществлена поставка первой партии автотехники производства ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» на условиях финансового лизинга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «АСБ Лизинг», в настоящее время ООО «АСБ РусЛизинг» прорабатывает с российскими лизингополучателями ряд лизинговых проектов по приобретению белорусской техники.
Дочерняя лизинговая компания ООО «АСБ РусЛизинг» учреждена в марте 2020 года.
Основными задачами дочерней компании ООО «АСБ Лизинг» являются наращивание экспортных поставок продукции отечественных производителей (ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Гомсельмаш» и др.); привлечение иностранных инвестиций для осуществления сделок международного лизинга; расширение географии лизинговых услуг.
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