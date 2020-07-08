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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «МОГИЛЕВ» ПРЕДСТАВЛЕН В ХОДЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДОВ
12:57 09.07.2020
Администрация СЭЗ «Могилев» приняла участие в онлайн-семинаре по устойчивому развитию городов в рамках инициативы «Один пояс, один путь», который прошел 8 июля.
Как сообщает сайт СЭЗ, вниманию международной деловой общественности был представлен инвестиционный потенциал СЭЗ «Могилев», проанализирован имеющийся опыт в сфере развития инженерно-транспортной инфраструктуры инвестиционных площадок, а также рассмотрено инвестиционное предложение по созданию мультимодального логистического комплекса на базе аэропорта «Могилев», включенного в границы СЭЗ «Могилев» в 2019 году.
Вопросы устойчивого развития населенных пунктов и промышленных зон обсудили представители Китая, Беларуси, Австрии, Греции, Великобритании, Германии и других стран.
Организаторами мероприятия выступили Китайский центр развития городов (Чэнду, провинция Сычуань, КНР), а также представители Программы ООН по населенным пунктам и органы местного управления Чэнду.
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