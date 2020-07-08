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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЫРАБОТАН МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ БЕЛАРУСИ В ОРГАНИЗАЦИИ СБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ АВТОБУСОВ МАЗ НА СПГ И ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
11:35 09.07.2020
Руководители рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Челябинской области Российской Федерации – министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук обсудили 8 июля в режиме видеоконференцсвязи ряд ключевых вопросов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, по результатам переговоров стороны выработали механизм участия белорусской стороны в организации сборочных производств автобусов МАЗ на СПГ и гусеничных тракторов на базе промышленных предприятий Челябинской области, а также в процессе модернизации трамвайного парка Челябинска.
Кроме того, достигнута договоренность о проработке вопроса об установлении побратимских связей между Златоустом и Жлобином.
Планируется, что 12-е заседание рабочей группы по сотрудничеству состоится в Челябинске в конце 2020 года в случае нормализации эпидемиологической ситуации.
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