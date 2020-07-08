Руководители рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Челябинской области Российской Федерации – министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук обсудили 8 июля в режиме видеоконференцсвязи ряд ключевых вопросов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, по результатам переговоров стороны выработали механизм участия белорусской стороны в организации сборочных производств автобусов МАЗ на СПГ и гусеничных тракторов на базе промышленных предприятий Челябинской области, а также в процессе модернизации трамвайного парка Челябинска.

Кроме того, достигнута договоренность о проработке вопроса об установлении побратимских связей между Златоустом и Жлобином.

Планируется, что 12-е заседание рабочей группы по сотрудничеству состоится в Челябинске в конце 2020 года в случае нормализации эпидемиологической ситуации.