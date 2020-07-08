|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛОВЫЕ КРУГИ ИНДОНЕЗИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И ПАРКА «АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ»
09:08 09.07.2020
Возможности СЭЗ «Гродноинвест» и парка «Августовский канал» представлены в ходе белорусско-индонезийского круглого стола, который прошел 8 июля в онлайн-формате.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», начальник отдела внешнеэкономической деятельности администрации СЭЗ Денис Шулейко рассказал о преимуществах ведения бизнеса в Гродненской области. Отдельно отмечены перспективы реализации проектов в туристической и логистической сферах, в мебельной, химической, легкой промышленности.
По итогам встречи руководству компании Jababeka Group направлены предложения по реализации совместных проектов в Гродненской области, расширению двустороннего товарооборота.
В свою очередь директор индонезийской компании Jababeka Group Басури Пурнама поделился опытом развития специальных экономических зон в Индонезии, обозначил возможные варианты кооперации с белорусскими экспортерами.
Jababeka Group - один из первых и крупнейших девелоперов в Индонезии. Компания реализует проекты в промышленной сфере, возводит коммерческую и туристическую недвижимость, управляет рядом специальных экономических зон.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2020
Курсы в банках
на 08.07.2020
Конвертация в банках
на 08.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте