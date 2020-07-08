Возможности СЭЗ «Гродноинвест» и парка «Августовский канал» представлены в ходе белорусско-индонезийского круглого стола, который прошел 8 июля в онлайн-формате.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», начальник отдела внешнеэкономической деятельности администрации СЭЗ Денис Шулейко рассказал о преимуществах ведения бизнеса в Гродненской области. Отдельно отмечены перспективы реализации проектов в туристической и логистической сферах, в мебельной, химической, легкой промышленности.

По итогам встречи руководству компании Jababeka Group направлены предложения по реализации совместных проектов в Гродненской области, расширению двустороннего товарооборота.

В свою очередь директор индонезийской компании Jababeka Group Басури Пурнама поделился опытом развития специальных экономических зон в Индонезии, обозначил возможные варианты кооперации с белорусскими экспортерами.

Jababeka Group - один из первых и крупнейших девелоперов в Индонезии. Компания реализует проекты в промышленной сфере, возводит коммерческую и туристическую недвижимость, управляет рядом специальных экономических зон.