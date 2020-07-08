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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВПЕРВЫЕ БЕЛАРУСЬ И ТАДЖИКИСТАН ПРОВЕДУТ КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ


16:58 08.07.2020

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Таджикистана объявляют первый конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, заявки на конкурс принимаются с 1 августа по 4 октября 2020 года по следующим приоритетным направлениям двустороннего белорусско-таджикского сотрудничества: информационно-коммуникационные технологии и междисциплинарные технологии; агропромышленные технологии; энергетика и энергосбережение, возобновляемая энергетика; медицина и медицинские технологии, фармация; нано- и биотехнологии; химические технологии; новые материалы; продовольственная безопасность; рациональное природопользование, предупреждение и устранение последствий стихийных бедствий; технологии управления водными ресурсами; технологии добычи полезных ископаемых; охрана окружающей среды.

Документы на конкурс должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС «Экспертиза».

Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в рамках реализации соглашения между правительствами Беларуси и Таджикистана о сотрудничестве в области науки и технологий от 5 апреля 2000 года, а также в соответствии с пунктом 3 протокола первого заседания совместной белорусско-таджикской рабочей группы по сотрудничеству в области науки и технологий от 18 июня 2020 года.
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