ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) готова содействовать развитию белорусско-украинской торговли. Это было отмечено 7 июля в ходе онлайн встречи деловых кругов Беларуси и Херсонской области Украины, организованной Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Херсонской торгово-промышленной палатой.

«Сегодня сотни украинских компаний регулярно участвуют в биржевых торгах. В Беларуси они в основном покупают стройматериалы, а продают продукцию сельского хозяйства. При этом товарная номенклатура постоянно расширяется. Например, совсем недавно специально для украинского рынка мы организовали экспортные торги арматурой производства Белорусского металлургического завода. Есть перспективы и по другим направлениям», – подчеркнул начальник отдела международных отношений и коммуникаций Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Башлий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, отдельное внимание было уделено особенностям ведения бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В этой связи представитель БУТБ отметил рост интереса к биржевой площадке со стороны иностранных компаний, которые ранее уже работали с белорусскими партнерами по прямым договорам.

«Коронакризис ухудшил финансовое состояние многих предприятий в Европе и странах дальнего зарубежья, поэтому сейчас они буквально считают каждую копейку и лишние риски им не нужны. Биржевой механизм решает обе эти проблемы, помогая экономить на маркетинге и гарантируя исполнение обязательств по сделкам. Уверен, что украинскому бизнесу наш инструментарий тоже пригодится», – считает Александр Башлий.