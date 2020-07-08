Гражданам Беларуси официально разрешен въезд в Черногорию без ограничений. Об этом сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций (РСТО).

Согласно информации, Институт общественного здравоохранения Черногории 7 июля обновил список стран, граждане которых могут въезжать в Черногорию без каких-либо ограничений в отношении COVID-19.

Граждане обновленного списка стран, в котором есть и Беларусь, могут въезжать в Черногорию без ПЦР-тестов.

Список действителен с 8 июля 2020 года.

РСТО напоминает, что с 10 июля из Беларуси в Черногорию стартует ежедневная чартерная авиапрограмма. Перевозчик — авиакомпания «Белавиа», консолидатор рейса — компания «Аэротрэвел».

Между тем следует отметить, что Черногория, которая в начале июня объявляла о завершении эпидемии, снова усиливает карантин для сдерживания коронавируса. Об этом сообщает «Балканський оглядач».

В частности, Национальный координационный орган Черногории по инфекционным болезням (NКТ) принял решение об усилении карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Следующие семь дней кафе и рестораны страны смогут работать максимум до полуночи. В ряде муниципалитетов Северного региона, где ситуация особенно угрожающая, их работу приостанавливают на неделю.

Государственные и частные детсады идут на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

Уже в третьем муниципалитете Северного региона - Плевле, в дополнение к Бело Поле и Беране, вводят жесткие ограничения.

Будет запрещено собираться группами более двух человек в открытом общественном месте, кроме членов семьи, живущих вместе, или «лиц, выполняющих регулярные рабочие задачи». Это же правило распространяется на легковые авто. Собираться дома у друзей или родственников также запрещено.

Маски обязательны во всех общественных местах.