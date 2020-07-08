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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГРАЖДАНАМ БЕЛАРУСИ ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШЕН ВЪЕЗД В ЧЕРНОГОРИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
14:31 08.07.2020
Гражданам Беларуси официально разрешен въезд в Черногорию без ограничений. Об этом сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций (РСТО).
Согласно информации, Институт общественного здравоохранения Черногории 7 июля обновил список стран, граждане которых могут въезжать в Черногорию без каких-либо ограничений в отношении COVID-19.
Граждане обновленного списка стран, в котором есть и Беларусь, могут въезжать в Черногорию без ПЦР-тестов.
Список действителен с 8 июля 2020 года.
РСТО напоминает, что с 10 июля из Беларуси в Черногорию стартует ежедневная чартерная авиапрограмма. Перевозчик — авиакомпания «Белавиа», консолидатор рейса — компания «Аэротрэвел».
Между тем следует отметить, что Черногория, которая в начале июня объявляла о завершении эпидемии, снова усиливает карантин для сдерживания коронавируса. Об этом сообщает «Балканський оглядач».
В частности, Национальный координационный орган Черногории по инфекционным болезням (NКТ) принял решение об усилении карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Следующие семь дней кафе и рестораны страны смогут работать максимум до полуночи. В ряде муниципалитетов Северного региона, где ситуация особенно угрожающая, их работу приостанавливают на неделю.
Государственные и частные детсады идут на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.
Уже в третьем муниципалитете Северного региона - Плевле, в дополнение к Бело Поле и Беране, вводят жесткие ограничения.
Будет запрещено собираться группами более двух человек в открытом общественном месте, кроме членов семьи, живущих вместе, или «лиц, выполняющих регулярные рабочие задачи». Это же правило распространяется на легковые авто. Собираться дома у друзей или родственников также запрещено.
Маски обязательны во всех общественных местах.
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