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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ НАПРАВИЛА ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ В УКРАИНУ
13:36 08.07.2020
Беларусь направила гуманитарную помощь Украине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МЧС Беларуси, груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром.
В результате наводнения, вызванного дождями 23-25 июня, пострадали пять областей у соседей, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ивано-Франковской области. Всего в Украине пострадали 165 населенных пунктов, 3 человека погибли, полностью разрушены 110 километров дорог, уничтожены 19 мостов. В пострадавших населенных пунктах была разрушена часть зданий, отсутствует газоснабжение и есть перебои с электричеством.
«По просьбе украинской стороны Беларусь направит в пострадавшие районы две электростанции, мотопомпы, палатки, рукава пожарные напорные различного диаметра общим количеством более полутора тысяч, комплекты индивидуальные защитные для ликвидации последствий наводнения. Общая масса груза, который был сформирован в кратчайшие сроки - 30 тонн. В его формировании участвовали МЧС, концерн Белнефтехим, ПТУП «АзотХимФортис», - проинформировали в ведомстве.
МЧС обеспечивает доставку и сопровождение грузов. Планируется, что белорусская помощь прибудет во Львов сегодня.
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