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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕВРОСОЮЗ 9 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ДЕБАТЫ ПО СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ
12:10 08.07.2020
9 июля Европарламент проведет дебаты по ситуации в Беларуси. Такой пункт значится в расписании сессии Европарламента.
Темой дебатов указаны "фундаментальные свободы, права человека и демократия".
Ожидается, что перед дебатами с докладом выступит глава МИД ЕС Жозеп Боррель.
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