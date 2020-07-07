МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЕВРОСОЮЗ 9 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ДЕБАТЫ ПО СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ

12:10 08.07.2020 9 июля Европарламент проведет дебаты по ситуации в Беларуси. Такой пункт значится в расписании сессии Европарламента. Темой дебатов указаны "фундаментальные свободы, права человека и демократия". Ожидается, что перед дебатами с докладом выступит глава МИД ЕС Жозеп Боррель.