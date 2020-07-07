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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ММЗ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА ВЫСТАВКЕ В ТАТАРСТАНЕ


10:35 08.07.2020

ОАО «УКХ «Минский моторный завод» презентовало новинку – 6-ти цилиндровый двигатель для газомоторных модификаций тракторов мощностью 260 л.с. (серия 2000) на масштабной агротехнической выставке «День поля в Татарстане-2020», которая прошла в Лаишевском районе республики 2-4 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», конструкция 6-цилиндрового газопоршневого двигателя MMZ-262CNG рабочим объемом 7,98 л разработана конструкторами ММЗ совместно с ООО «РМЗ РариТЭК» (Татарстан), с привлечением американской компании Econtrols на базе дизельного двигателя Д-262.

Для новой модели разработаны оригинальные детали: головка блока цилиндров, поршни и поршневые кольца, впускные и выпускные клапаны, распределительный вал, система зажигания и другие.

Разработанная базовая конструкция газопоршневого двигателя позволяет реализовать мощностную линейку двигателей от 100 до 189 кВт различного назначения – автомобильные, тракторные, строительные, сельскохозяйственные и стационарные моторы для генераторных станций.

В конструкции двигателя применена система моноподачи газа, что позволяет получать равномерную газовоздушную смесь и обеспечивать наполнение цилиндров однородной топливной смесью. Данная система моноподачи газа позволяет достигать высоких экологических требований Евро 5 и Евро 6.

Выставка «День поля» прошла в Татарстане уже в шестой раз. Работа велась в рамках презентаций, круглых столов, деловых встреч и переговоров. Мероприятие собрало свыше 200 экспонентов из 24 регионов России. Выставку посетили более 7 тыс. гостей.
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