|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛИТВА ОТПРАВИЛА В БЕЛАРУСЬ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
09:05 08.07.2020
Правительство Литвы приняло решение оказать Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом на сумму 50 тыс. евро.
«Гуманитарная помощь предназначена Беларуси решением правительства Литвы от 3 июня в качестве реакции на просьбу соседнего государства о международной гуманитарной помощи в целях борьбы с COVID-19», - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы.
Согласно информации, в Беларусь отправлено 16 800 литров дезинфекционной жидкости и 8400 одноразовых халатов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2020
Курсы в банках
на 07.07.2020
Конвертация в банках
на 07.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте