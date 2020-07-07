МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛИТВА ОТПРАВИЛА В БЕЛАРУСЬ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ

09:05 08.07.2020 Правительство Литвы приняло решение оказать Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом на сумму 50 тыс. евро. «Гуманитарная помощь предназначена Беларуси решением правительства Литвы от 3 июня в качестве реакции на просьбу соседнего государства о международной гуманитарной помощи в целях борьбы с COVID-19», - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы. Согласно информации, в Беларусь отправлено 16 800 литров дезинфекционной жидкости и 8400 одноразовых халатов.