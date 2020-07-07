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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛАРУСЬ И МОЛДОВА СОГЛАСУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
15:42 07.07.2020
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля 7 июля обсудили по телефону широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, подчеркнута важность дальнейшего развития активных и содержательных контактов по линии внешнеполитических ведомств, а также других министерств. Обсуждена возможность проведения заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в сроки, которые будут согласованы сторонами дополнительно.
О. Цуля проинформировал о назначении министра экономики и инфраструктуры Молдовы Сергея Райляна сопредседателем межправительственной комиссии с молдавской стороны. Отмечен высокий уровень взаимодействия Беларуси и Молдовы по оказанию взаимной поддержки и преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции.
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