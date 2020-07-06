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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОМ ПЕРЕДАЛИ В ДЕПАРТАМЕНТ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ МВД БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 50 БЕСКОНТАКТНЫХ ТЕРМОМЕТРОВ


09:07 07.07.2020

Представители Международной организации по миграции (МОМ) передали в Департамент по гражданству и миграции МВД 55 бесконтактных термометров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, в дальнейшем измерители направят в территориальные подразделения для профилактики и обеспечения безопасности при работе с гражданами.

По словам заместителя начальника управления по миграции и работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства ДГиМ МВД Беларуси Михаила Чуткова, медицинские приборы закуплены на средства, перенаправленные на борьбу с COVID-19 в рамках проекта ЕС «Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов». Данный проект реализуется МОМ совместно с МВД и Государственным пограничным комитетом, а также с партнерами – УВКБ ООН, Белорусским Обществом Красного Креста и Белорусским движением медицинских работников с 2018 года.

«Совместно с заинтересованными мы продолжаем применять про-активный подход в идентификации мигрантов, нуждающихся в помощи, а также в укреплении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Особое внимание уделяем работе с мигрантами, оказавшимися в кризисной ситуации из-за введения рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом на их территорию, – отметил М.Чутков. – Так, начиная с 1 марта, в рамках проекта по программе добровольного возвращения и реинтеграции мигрантов, МОМ совместно с МВД и ГПК оказана помощь в возвращении на родину 48 лицам. В основном это жители Кыргызстана, Кубы, Бразилии, Армении и России».

Собеседник напомнил, что иностранному гражданину может быть предоставлена административная, логистическая и финансовая поддержка, включая помощь в реинтеграции лицам, не имеющим возможности или желания оставаться в Беларуси и решившим вернуться в государство гражданской принадлежности либо постоянного законного проживания.

Возможность оказания помощи в рамках программы добровольного возвращения и реинтеграции мигрантов рассматривается заинтересованными сторонами в индивидуальном порядке. В случае принятия положительного решения на основе текущей ситуации и наличия средств, иностранному гражданину может быть оказано содействие перед отправлением на родину, а также помощь с приобретением билетов при возобновлении авиасообщения.

Заявку на участие в программе можно оставить по телефонам: 8-801-20-15-555 (с 8.00 до 20.00 ежедневно), 8-0162-21-88-88, +37529 645-49-44 (пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-17:00) или выслав обращение на электронную почту по .

В течение трех дней с момента подачи заявки с иностранцем свяжутся представители МОМ для дальнейшей обработки запроса.

Участниками программы могут являться в том числе иностранцы, не имеющие законных оснований для пребывания, временного или постоянного проживания в Республике Беларусь, а также не имеющие других средств для возвращения.
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