6 июля 2020 г. по инициативе стран-депозитариев договора по открытому небу – Венгрии и Канады, в формате видеосвязи состоится конференция государств-участников договора, на котором будут рассмотрены последствия выхода из данного документа Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в мероприятии примут участие все государства-участники указанного многостороннего механизма. В связи с проведением конференции делегации Беларуси и Российской Федерации распространили совместное заявление.

«…Беларусь и Российская Федерация выражают сожаление в связи с решением США о выходе из Договора по открытому небу. Этот шаг способен нанести серьезный ущерб архитектуре общеевропейской безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями.

Республика Беларусь и Российская Федерация, составляющие группу государств-участников в рамках ДОН, готовы к равноправному и взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения Договора, без ультиматумов и при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга.

При определении и реализации нашей дальнейшей линии в отношении ДОН мы будем тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников Договора, руководствуясь целями поддержания международной стабильности, повышения эффективности и жизнеспособности Договора за счет укрепления доверия между государствами-участниками и с учетом обеспечения интересов безопасности Беларуси и России», - говорится в заявлении.