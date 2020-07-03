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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ БЕЛАРУСИ НА БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СЛОВАКИЕЙ


13:55 06.07.2020

Беларусь готова идти на более глубокое сотрудничество в отношениях со Словакией. Об этом Александр Лукашенко заявил 6 июля на встрече с послом Словакии в Беларуси Йозефом Мигашем.

По его словам, между странами складываются очень хорошие отношения, вместе с тем в развитии торгово-экономического сотрудничества имеется еще большой потенциал.

"Согласитесь, основной показатель - $220 млн товарооборота - это совсем немного, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Но если учесть, что вообще никакого не было товарооборота в свое время, этот рост - он значительный. Но мы можем больше, мы готовы сотрудничать самым тесным образом с вашей прекрасной Словакией, мы готовы по многим направлениям учиться у вас (а у вас есть чему учиться, начиная от спорта и заканчивая вопросами промышленного развития). Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество".

Во время встречи Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины. Дипломат удостоен этой награды за «значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией».
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