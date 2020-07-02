ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ С КИТАЕМ НА ВЕБИНАРЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ


12:56 06.07.2020

Пилотный проект Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), УП «Беллесэкспорт» и РУП «Белтаможсервис» по организации поставок белорусских пиломатериалов в Китай представлен в ходе вебинара «Электронная торговля для малого и среднего бизнеса: опыт Малайзии и Китая», состоявшегося 2 июля 2020 г. под эгидой Группы Всемирного банка и китайско-малазийской инициативы «Цифровая зона свободной торговли».

Выступая перед участниками вебинара, начальник отдела международных отношений и коммуникаций БУТБ Александр Башлий отметил значительный потенциал биржевой торговли для предприятий малого и среднего бизнеса, заинтересованных в расширении рынков сбыта, сообщает сайт БУТБ.

«Аккумулируя спрос и предложение, биржевая площадка упрощает выход на внешние рынки компаниям, не имеющим разветвленной сбытовой сети. Успешным примером считаю наш пилотный проект по экспорту белорусских пиломатериалов в Китай с доставкой железнодорожным транспортом. Объединив усилия со спецэкспортером Министерства лесного хозяйства УП «Беллесэкспорт» и одним из крупнейших логистических операторов страны РУП «Белтаможсервис», мы помогли десяткам лесхозов без посредников реализовать свою продукцию на перспективный китайский рынок. В результате с начала года в Китай уже продано 27 тысяч кубометров пилопродукции на сумму более 4 миллионов долларов США. При этом мы открыты для сотрудничества и готовы оказать аналогичное содействие компаниям из стран АСЕАН, которые хотели бы работать на рынке Республики Беларусь», – подчеркнул представитель БУТБ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2020
валюта курс
EUR 2.7311
USD 2.4214
RUB 3.4359
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7311 +0.0083
USD 2.4214 -0.0029
RUB 3.4359 +0.02
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7420 2.7450
USD 2.4300 2.4340
RUB 3.4100 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1300
EUR/RUB 80.3000 80.7000
USD/RUB 71.1000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте