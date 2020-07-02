Пилотный проект Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), УП «Беллесэкспорт» и РУП «Белтаможсервис» по организации поставок белорусских пиломатериалов в Китай представлен в ходе вебинара «Электронная торговля для малого и среднего бизнеса: опыт Малайзии и Китая», состоявшегося 2 июля 2020 г. под эгидой Группы Всемирного банка и китайско-малазийской инициативы «Цифровая зона свободной торговли».

Выступая перед участниками вебинара, начальник отдела международных отношений и коммуникаций БУТБ Александр Башлий отметил значительный потенциал биржевой торговли для предприятий малого и среднего бизнеса, заинтересованных в расширении рынков сбыта, сообщает сайт БУТБ.

«Аккумулируя спрос и предложение, биржевая площадка упрощает выход на внешние рынки компаниям, не имеющим разветвленной сбытовой сети. Успешным примером считаю наш пилотный проект по экспорту белорусских пиломатериалов в Китай с доставкой железнодорожным транспортом. Объединив усилия со спецэкспортером Министерства лесного хозяйства УП «Беллесэкспорт» и одним из крупнейших логистических операторов страны РУП «Белтаможсервис», мы помогли десяткам лесхозов без посредников реализовать свою продукцию на перспективный китайский рынок. В результате с начала года в Китай уже продано 27 тысяч кубометров пилопродукции на сумму более 4 миллионов долларов США. При этом мы открыты для сотрудничества и готовы оказать аналогичное содействие компаниям из стран АСЕАН, которые хотели бы работать на рынке Республики Беларусь», – подчеркнул представитель БУТБ.