Итальянский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере возобновляемой энергии, сельского хозяйства, водоснабжения и информационных технологий. Об этом сообщил директор Московского офиса итальянского торгового агентства ИЧЕ Франческо Пенсабене в ходе видеоконференции, которая прошла 2 июля в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, стороны обсудили возможность организации во втором полугодии 2020 г. визита итальянской делегации и ряда видеоконференций, посвященных вышеуказанной тематике.

«Италия традиционно входит в число важных торговых партнеров Республики Беларусь, находясь по итогам 2019 года на 11-м месте по объему товарооборота, 32-м месте по объему экспорта, 6-м месте по объему импорта», - отметил директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо.

Меморандум о взаимопонимании между Национальным центром маркетинга и Торговым агентством ИЧЕ был подписан в 2017 году.

ИЧЕ – это орган при посольствах Италии за рубежом, посредством которого правительство способствует консолидации и экономико-коммерческому развитию компаний на внешних рынках. Кроме того, ИЧЕ содействует привлечению иностранных инвестиций в Италию.