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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИТАЛЬЯНСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БЕЛАРУСЬЮ В СФЕРЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
11:54 06.07.2020
Итальянский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере возобновляемой энергии, сельского хозяйства, водоснабжения и информационных технологий. Об этом сообщил директор Московского офиса итальянского торгового агентства ИЧЕ Франческо Пенсабене в ходе видеоконференции, которая прошла 2 июля в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, стороны обсудили возможность организации во втором полугодии 2020 г. визита итальянской делегации и ряда видеоконференций, посвященных вышеуказанной тематике.
«Италия традиционно входит в число важных торговых партнеров Республики Беларусь, находясь по итогам 2019 года на 11-м месте по объему товарооборота, 32-м месте по объему экспорта, 6-м месте по объему импорта», - отметил директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо.
Меморандум о взаимопонимании между Национальным центром маркетинга и Торговым агентством ИЧЕ был подписан в 2017 году.
ИЧЕ – это орган при посольствах Италии за рубежом, посредством которого правительство способствует консолидации и экономико-коммерческому развитию компаний на внешних рынках. Кроме того, ИЧЕ содействует привлечению иностранных инвестиций в Италию.
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