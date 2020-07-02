ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ СБЕРБАНКУ РОССИИ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ СТРОЙКИ ПЯТИЛЕТКИ


09:09 06.07.2020

Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в Беларуси. Об этом он заявил 3 июля на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом.

"Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил активную работу в Беларуси Сбербанка России, который имеет большой портфель кредитных договоров, участвует в различных проектах.

"И поскольку у нас банковский этот вопрос вдруг возник, я начинаю сопоставлять и сравнивать. Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Герман Греф на таких встречах всегда рассказывает о чем-то новом и перспективном, что потом внедряется и в Беларуси. Одним из инновационных проектов, который уже реализован, является новый фонтан в Минске - подарок от Сбербанка России ко Дню Независимости.

"Мы уже посмотрели в тестовом режиме. Очень нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен", - сказал Лукашенко.

По информации канала ОНТ, Беларусь ведет переговоры с российским «Сбербанком» о кредите в $500 млн.

«Сбербанк» уже реализует проекты в Минске. В частности, в 2017 году компания Грефа за 2 белорусских рубля выкупила самый известный минский долгострой — отель «Некемпински» в Парке Горького. Здание (уже как офисный центр) планируют достроить к концу 2020 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2020
валюта курс
EUR 2.7311
USD 2.4214
RUB 3.4359
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7311 +0.0083
USD 2.4214 -0.0029
RUB 3.4359 +0.02
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7340 2.7450
USD 2.4270 2.4350
RUB 3.4100 3.4240
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1290
EUR/RUB 79.8000 80.5000
USD/RUB 70.8500 71.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте