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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ СБЕРБАНКУ РОССИИ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ СТРОЙКИ ПЯТИЛЕТКИ
09:09 06.07.2020
Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в Беларуси. Об этом он заявил 3 июля на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом.
"Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он отметил активную работу в Беларуси Сбербанка России, который имеет большой портфель кредитных договоров, участвует в различных проектах.
"И поскольку у нас банковский этот вопрос вдруг возник, я начинаю сопоставлять и сравнивать. Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что Герман Греф на таких встречах всегда рассказывает о чем-то новом и перспективном, что потом внедряется и в Беларуси. Одним из инновационных проектов, который уже реализован, является новый фонтан в Минске - подарок от Сбербанка России ко Дню Независимости.
"Мы уже посмотрели в тестовом режиме. Очень нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен", - сказал Лукашенко.
По информации канала ОНТ, Беларусь ведет переговоры с российским «Сбербанком» о кредите в $500 млн.
«Сбербанк» уже реализует проекты в Минске. В частности, в 2017 году компания Грефа за 2 белорусских рубля выкупила самый известный минский долгострой — отель «Некемпински» в Парке Горького. Здание (уже как офисный центр) планируют достроить к концу 2020 года.
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