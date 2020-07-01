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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕБРР ГОТОВ К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С БЕЛАРУСЬЮ НАД ПРОЕКТАМИ ПО СОЗДАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ СЭЗ
13:17 02.07.2020
Заместитель министра энергетики Вадим Закревский и глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Беларуси Марина Петров обозначили 1 июля на встрече перспективные направления взаимодействия в энергетической сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, Вадим Закревский подтвердил заинтересованность министерства в продолжении конструктивного диалога и дальнейшей совместной работе над проектами по созданию энергетической инфраструктуры для свободных экономических зон.
В свою очередь глава представительства ЕБРР Марина Петров отметила, что банк готов к проведению в ближайшее время ряда консультаций для подготовки необходимого пакета кредитной документации.
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