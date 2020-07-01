Заместитель министра энергетики Вадим Закревский и глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Беларуси Марина Петров обозначили 1 июля на встрече перспективные направления взаимодействия в энергетической сфере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, Вадим Закревский подтвердил заинтересованность министерства в продолжении конструктивного диалога и дальнейшей совместной работе над проектами по созданию энергетической инфраструктуры для свободных экономических зон.

В свою очередь глава представительства ЕБРР Марина Петров отметила, что банк готов к проведению в ближайшее время ряда консультаций для подготовки необходимого пакета кредитной документации.