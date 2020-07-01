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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА "БЕЛАРУСЬ-ЛИТВА: ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ" СОСТОИТСЯ 8 ИЮЛЯ


11:29 02.07.2020

Представителей белорусских предприятий и организаций приглашают принять участие в онлайн-встрече "Беларусь-Литва: торгово-экономическое сотрудничество после пандемии", которая состоится 8 июля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе мероприятия выступят руководители дипломатических миссий Беларуси и Литвы, эксперты и представители бизнеса двух стран, которые представят актуальную информацию о белорусско-литовском торгово-экономическом взаимодействии в текущих условиях, о возникших ограничениях, принимаемых антикризисных мерах, а также о том, как бизнес в двух странах осуществляет свою деятельность в условиях пандемии.

Участники мероприятия получат возможность задать вопросы спикерам, провести обмен мнениями.

Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти регистрацию до 7 июля.

Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom. Планируется, что работа семинара начнется в 11.00, а подключение участников - в 10.40 (ссылка на подключение будет направлена после прохождения регистрации). Одновременно будет вестись трансляция встречи на YouTube-канале.

При наличии предложений и вопросов, возникающих в процессе работы с литовской стороной, в БелТПП просят обозначить при регистрации для подготовки ответов экспертами.
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