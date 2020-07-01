|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА "БЕЛАРУСЬ-ЛИТВА: ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ" СОСТОИТСЯ 8 ИЮЛЯ
11:29 02.07.2020
Представителей белорусских предприятий и организаций приглашают принять участие в онлайн-встрече "Беларусь-Литва: торгово-экономическое сотрудничество после пандемии", которая состоится 8 июля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе мероприятия выступят руководители дипломатических миссий Беларуси и Литвы, эксперты и представители бизнеса двух стран, которые представят актуальную информацию о белорусско-литовском торгово-экономическом взаимодействии в текущих условиях, о возникших ограничениях, принимаемых антикризисных мерах, а также о том, как бизнес в двух странах осуществляет свою деятельность в условиях пандемии.
Участники мероприятия получат возможность задать вопросы спикерам, провести обмен мнениями.
Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти регистрацию до 7 июля.
Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom. Планируется, что работа семинара начнется в 11.00, а подключение участников - в 10.40 (ссылка на подключение будет направлена после прохождения регистрации). Одновременно будет вестись трансляция встречи на YouTube-канале.
При наличии предложений и вопросов, возникающих в процессе работы с литовской стороной, в БелТПП просят обозначить при регистрации для подготовки ответов экспертами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2020
Курсы в банках
на 02.07.2020
Конвертация в банках
на 02.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте