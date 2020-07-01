Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие во встрече с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Оливером Вархейи, которая прошла 1 июля в формате видеоконференции.

В своем выступлении В. Макей отметил в качестве важного достижения Восточного партнерства вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом, высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью.

Напомнил о предложениях Беларуси по содействию со стороны ЕС экспорту стран ВП на европейский рынок; наращиванию инвестиций ЕС и созданию рабочих мест в странах-партнерах, в том числе путем реализации проектов по линии международных финансовых институтов.

Белорусский министр выступил за повышение взаимосвязанности между Европейским союзом и странами-партнерами за счет реализации планов по продлению трансъевропейских транспортных сетей, разработки плана энергетических соединений между ЕС и странами ВП.

В. Макей предложил включить в число стратегических целей ВП ускорение процедур прохождения границы пассажирами и транспортными средствами («граница за час»). Напомнил о белорусской инициативе по созданию в Минске региональной IT-школы ВП.

Глава МИД высказался за подписание Евросоюзом базового соглашения с Беларусью.

В. Макей подчеркнул заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии ВП в качестве прагматичной и инклюзивной инициативы, ориентированной на достижение конкретных результатов в интересах граждан.

Подтверждена готовность белорусской стороны принять в Минске осенью текущего года мероприятие высокого уровня ВП в контексте подготовки к полноформатному саммиту Восточного партнерства, планируемому в начале 2021 года.

В мероприятии участвовали главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, участники встречи обсудили итоги видеоконференций министров иностранных дел и лидеров стран ЕС и Восточного партнерства (ВП), прошедших 11 и 18 июня 2020 г., а также дальнейшие шаги по выработке параметров функционирования инициативы в период после 2020 года, включая подготовку к саммиту ВП в 2021 году.