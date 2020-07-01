ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАКЕЙ ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ВВЕДЕНИЕ В ПЕРСПЕКТИВЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА МЕЖДУ ЕС И БЕЛАРУСЬЮ


18:41 01.07.2020

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие во встрече с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Оливером Вархейи, которая прошла 1 июля в формате видеоконференции.

В своем выступлении В. Макей отметил в качестве важного достижения Восточного партнерства вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом, высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью.

Напомнил о предложениях Беларуси по содействию со стороны ЕС экспорту стран ВП на европейский рынок; наращиванию инвестиций ЕС и созданию рабочих мест в странах-партнерах, в том числе путем реализации проектов по линии международных финансовых институтов.

Белорусский министр выступил за повышение взаимосвязанности между Европейским союзом и странами-партнерами за счет реализации планов по продлению трансъевропейских транспортных сетей, разработки плана энергетических соединений между ЕС и странами ВП.

В. Макей предложил включить в число стратегических целей ВП ускорение процедур прохождения границы пассажирами и транспортными средствами («граница за час»). Напомнил о белорусской инициативе по созданию в Минске региональной IT-школы ВП.

Глава МИД высказался за подписание Евросоюзом базового соглашения с Беларусью.

В. Макей подчеркнул заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии ВП в качестве прагматичной и инклюзивной инициативы, ориентированной на достижение конкретных результатов в интересах граждан.

Подтверждена готовность белорусской стороны принять в Минске осенью текущего года мероприятие высокого уровня ВП в контексте подготовки к полноформатному саммиту Восточного партнерства, планируемому в начале 2021 года.

В мероприятии участвовали главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, участники встречи обсудили итоги видеоконференций министров иностранных дел и лидеров стран ЕС и Восточного партнерства (ВП), прошедших 11 и 18 июня 2020 г., а также дальнейшие шаги по выработке параметров функционирования инициативы в период после 2020 года, включая подготовку к саммиту ВП в 2021 году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2020
валюта курс
EUR 2.7071
USD 2.4123
RUB 3.4223
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7228 +0.0157
USD 2.4243 +0.012
RUB 3.4159 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7150 2.7210
USD 2.4260 2.4290
RUB 3.4120 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1210
EUR/RUB 79.6500 79.9000
USD/RUB 71.1000 71.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте