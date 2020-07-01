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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И МОНГОЛИЯ ОБСУЖДАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
17:43 01.07.2020
Посол Беларуси в Монголии Станислав Чепурной 1 июля встретился с министром развития дорог и транспорта Монголии Бямбасурэнгийн Энх-Амгаланом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи обсуждены вопросы белорусско-монгольского сотрудничества и реализации совместных проектов в области ремонта и обслуживания дорог, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в транспортной сфере.
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