МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

LUFTHANSA ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК

16:08 01.07.2020 Сегодня, 1 июля 2020, в Национальный аэропорт Минск из Франкфурта прибыл рейс авиакомпании Lufthansa, первый после длительной паузы в связи с пандемией COVID-19. Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный аэропорт Минск», до конца июля на линии Франкфурт-Минск-Франкфурт планируется выполнение 3 рейсов в неделю (понедельник, среда, пятница), а с августа количество авиарейсов в Минск возрастет до 5 раз в неделю. Последний пассажирский рейс авиакомпании в Минск состоялся 18 марта 2020.