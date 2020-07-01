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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


LUFTHANSA ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК


16:08 01.07.2020

Сегодня, 1 июля 2020, в Национальный аэропорт Минск из Франкфурта прибыл рейс авиакомпании Lufthansa, первый после длительной паузы в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный аэропорт Минск», до конца июля на линии Франкфурт-Минск-Франкфурт планируется выполнение 3 рейсов в неделю (понедельник, среда, пятница), а с августа количество авиарейсов в Минск возрастет до 5 раз в неделю.

Последний пассажирский рейс авиакомпании в Минск состоялся 18 марта 2020.

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