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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОСОЛ РФ В БЕЛАРУСИ СЧИТАЕТ ВАЖНЫМ СКОРЕЙШЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ


15:21 01.07.2020

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев назвал очень важным скорейшее завершение работы временной администрации и согласование состава правления "Белгазпромбанка".

По его словам, это надо сделать с учетом обеспечения законных интересов акционеров и клиентов банка, обоснованных требований по защите иностранных инвестиций. Также важно сделать все, чтобы имиджевые потери, которые понес один из ведущих белорусских банков "премиального сегмента", были снивелированы.

«Это значимо для этой кредитной организации и для всего банковского сообщества Беларуси», - заявил Мезенцев в комментарии для Sputnik.by.

"В ходе встреч с главой Нацбанка Беларуси господином Каллауром и с главой КГК господином Тертелем я был проинформирован о тех шагах и тех причинах, которые предопределили доследственные действия и стали основой для задержания и ареста этого человека (Виктора Бабарико). Принял эту информацию к сведению. Собеседники подтвердили, что работа следственных органов в отношении граждан Беларуси по взаимодействию с акционерами будет вестись в строгом соответствии с законом", - сообщил Мезенцев.

По мнению посла, неслучайно Лукашенко сказал, что с итогами проверки будут ознакомлены и Интерпол, и страны-соседи, и Россия, и США.

«Важно, чтобы общественности и в дальнейшем доводилась информация о том, как ведется доследственная проверка, следствие, насколько обоснованы претензии, которые предъявляются», - сказал посол.
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