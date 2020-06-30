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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ООО "БРЕМИНО ГРУПП" ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ГРУЗОВОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С КИТАЙСКИМ ХАЙКОУ
14:18 01.07.2020
ООО "Бремино групп" и Палата города Санья Международной торгово-промышленной палаты Китая планируют организовать совместный проект создания грузового авиамаршрута Хайкоу - Орша - Хайкоу. Протокол о намерениях по организации совместной работы в этом направлении подписали 30 июня в режиме видеоконференции директор ООО "Бремино групп" Олег Борцов и президент Палаты Го Цзиминь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, реализация проекта позволит в значительной степени повысить транспортно-логистические возможности ОЭЗ "Бремино-Орша", привлечь новых резидентов и увеличить экспорт белорусских товаров и услуг как в Китай, так и в иные страны, а также укрепить деловые связи между компаниями Беларуси и Китая.
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