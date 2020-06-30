ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА К ПОЛНОМАСШТАБНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ, ДЕЛОВЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ - ЧИНОВНИК


13:37 01.07.2020

Беларусь готова к полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, деловых и туристических связей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко 30 июня на заседании Экономического совета СНГ.

«Беларусь готова к полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, деловых и туристических связей. В свою очередь хотелось бы видеть соответствующие конкретные шаги и со стороны всех наших партнеров по Содружеству»,- отметил вице-премьер.

Игорь Петришенко предложил в ближайшее время организовать рассмотрение на уровне отраслевых органов обсуждение практических шагов по преодолению негативных последствий пандемии в различных секторах экономики и выработку предложений, направленных на повышение экономической устойчивости стран Содружества перед лицом новых возможных вызовов.

Как сообщает сайт правительства, заседание прошло в формате видеоконференцсвязи. Стороны обменялись мнениями о социально-экономической ситуации в государствах – участниках СНГ и возможных коллективных мерах по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19.

В повестку дня заседания Экономического совета также были включены вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств – участников СНГ.

В ходе заседания члены совета одобрили план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020-2025 годов. Также подписан План мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2020–2024 годы, документы реализации Концепции формирования и развития рынка интеллектуальной собственности государств – участников СНГ, о сотрудничестве в области ветеринарии и другие. Кроме того, была заслушана информация о работе по созданию выставочно-торговых центров государств – участников СНГ в городе Москве на территории ВДНХ.

Очередное заседание Экономического совета СНГ планируется провести в Ташкенте в сентябре 2020 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2020
валюта курс
EUR 2.7036
USD 2.4008
RUB 3.4306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7228 +0.0157
USD 2.4243 +0.012
RUB 3.4159 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7180 2.7230
USD 2.4235 2.4280
RUB 3.4050 3.4150
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1230
EUR/RUB 79.5000 80.0000
USD/RUB 71.1000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте