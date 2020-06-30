Беларусь готова к полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, деловых и туристических связей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко 30 июня на заседании Экономического совета СНГ.

«Беларусь готова к полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, деловых и туристических связей. В свою очередь хотелось бы видеть соответствующие конкретные шаги и со стороны всех наших партнеров по Содружеству»,- отметил вице-премьер.

Игорь Петришенко предложил в ближайшее время организовать рассмотрение на уровне отраслевых органов обсуждение практических шагов по преодолению негативных последствий пандемии в различных секторах экономики и выработку предложений, направленных на повышение экономической устойчивости стран Содружества перед лицом новых возможных вызовов.

Как сообщает сайт правительства, заседание прошло в формате видеоконференцсвязи. Стороны обменялись мнениями о социально-экономической ситуации в государствах – участниках СНГ и возможных коллективных мерах по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19.

В повестку дня заседания Экономического совета также были включены вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств – участников СНГ.

В ходе заседания члены совета одобрили план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020-2025 годов. Также подписан План мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2020–2024 годы, документы реализации Концепции формирования и развития рынка интеллектуальной собственности государств – участников СНГ, о сотрудничестве в области ветеринарии и другие. Кроме того, была заслушана информация о работе по созданию выставочно-торговых центров государств – участников СНГ в городе Москве на территории ВДНХ.

Очередное заседание Экономического совета СНГ планируется провести в Ташкенте в сентябре 2020 года.