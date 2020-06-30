Беларусь ежегодно получает от Китая технико-экономическую помощь в размере около $130 млн. Такую цифру озвучил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время церемонии, посвященной началу строительства в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.

"…Технико-экономическая помощь Китая - это не совсем простая экономическая субстанция. За 8 лет мы до 2015 года в общей сложности получили от Китайской Народной Республики технико-экономической помощи в размере $130 млн. Начиная с 2015 года, … мы ежегодно получаем $130 млн технико-экономической помощи", - заявил Николай Снопков, которого цитирует сайт правительства.

Эта помощь направляется на социальное жилье, общежития, инфраструктуру Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

"Теперь она пришла на строительство двух фундаментальных, мощных спортивных объектов олимпийского уровня…", - сказал первый вице-премьер.

"Если взять технико-экономическую помощь Китая, освоенную и реализуемую на данный момент в конкретных проектах, - это больше полумиллиарда долларов. С учетом будущих проектов в общей сложности на горизонте 3-4 лет это будет $800 млн. Это только технико-экономическая помощь, не говоря уже об инвестициях, торгово-экономической сфере, общественно-политических аспектах", - добавил Снопков.

По его словам, для строительства в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта Китай безвозмездно выделяет около $240 млн.

Спортивные объекты будут возводиться за счет технико-экономической помощи Китая. Срок строительства стадиона - 40 месяцев, бассейна - 36 месяцев.

Национальный футбольный стадион расположится в границах пр.Партизанский - ул.Ванеева - ул.Долгобродская. Белорусская сторона уже завершила подготовку строительной площадки. Это будет стадион общей вместимостью 33 тыс. мест, где можно проводить отборочные матчи чемпионата Европы и мира, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, а также Суперкубок УЕФА.

Функционально стадион включает навес, трибуну, помещения для зрителей, спортсменов, СМИ, коммерческое помещение, подземную стоянку на 150 мест, игровую и другие зоны.

Бассейн расположится в границах ул.Домашевская - ул.Кальварийская - ул.Харьковская - пер.Загородный. Он будет соответствовать требованиям международного уровня и стандартам FINA и сможет принять официальные международные соревнования от чемпионатов и первенств Европы по водным видам спорта до чемпионатов мира по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло.

Спортивный комплекс будет разделен на зоны для соревнований, отдыха, разминки и тренировки. Здесь не только будут проходить подготовку спортсмены, но и смогут заниматься минчане.

Предусмотрены 6 спортивных залов для тренировок спортсменов по водным видам спорта и современному пятиборью, в том числе батутный, хореографический и фехтовальные залы, а также помещения для спортсменов, восстановительный центр, административно-офисные помещения и др.