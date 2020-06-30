Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, Министерство исследований и технологий совместно с Национальным агентством по исследованиям и инновациям Индонезии объявляют конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, заявки на конкурс принимаются по 15 сентября 2020 года по следующим приоритетным направлениям двустороннего белорусско-индонезийского сотрудничества: здравоохранение и медицина (сырье, в том числе натуральное, для фармацевтики; медицинское оборудование, стволовые клетки); управление чрезвычайными ситуациями и природопользование; машинные технологии для промышленности (оптимизация энергопотребления, пищевая промышленность, компьютерное моделирование в инженерии).

Документы на конкурс должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план и письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС «Экспертиза».

Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в рамках реализации соглашения между правительствами Беларуси и Индонезии о научно-техническом сотрудничестве от 19 марта 2013 года.