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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛОЖИЛА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ В РЕГИОН ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА


16:39 30.06.2020

30 июня 2020 года в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Тюменской областью России.

Заседание прошло под председательством руководителей группы — заместителя министра энергетики Беларуси Вадима Закревского и заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, на заседании обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного партнерства в различных сферах промышленности. В частности, белорусская сторона предложила предметно обсудить возможности наращивания поставок в Тюменскую область пассажирского транспорта.

«У нас есть предложения по городскому транспорту, в том числе нашим современным электробусам, полагаю, они будут вам интересны. Можем организовать эти поставки на льготных условиях с учетом финансовых программ кредитования и поддержки экспорта, которые есть как в Беларуси, так и в России», - отметил Вадим Закревский. Беларусь также готова обеспечить потребности Тюменской области в грузовой, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной технике.

Еще одно перспективное направление взаимодействия — добыча и переработка торфа. Белорусский НИИ «Белгипротопгаз» готов провести работу по актуализации запасов разведанных месторождений торфа в Тюменской области для последующей разработки технико-экономических обоснований инвестиционных проектов. Стороны договорились подготовить соответствующий план действий.

Речь также шла о сотрудничестве в области легкой промышленности, агропромышленного комплекса, строительства, лесного хозяйства. Кроме того, российская сторона предложила проработать возможные варианты взаимодействия в сфере IT-технологий.

Из 80-ти регионов Российской Федерации, с которыми у Беларуси установлены торгово-экономическое сотрудничество, Тюменская область занимает первое место по товарообороту. В первом квартале 2020 года объем взаимной торговли вырос на 16,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стороны подтвердили взаимное стремление сохранить и укрепить сложившуюся позитивную динамику.
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