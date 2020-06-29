Всемирный банк назначил Арупа Банерджи на должность регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине, начиная с 1 июля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Представительстве ВБ в Беларуси, на этой должности он будет руководить взаимодействием ВБ с правительствами, заинтересованными сторонами и партнерами во всех трех странах.

Аруп Банерджи будет руководить обеспечением и реализацией инвестиционной, кредитной и аналитической деятельности Всемирного банка, а также координировать будущие направления программ. Он будет работать совместно с IFC и MIGA с целью расширения работы Группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине.

До своего нынешнего назначения Аруп Банерджи, гражданин Индии, занимал должность регионального директора Всемирного банка по ЕС и руководил оперативной, стратегической, аналитической и информационной работой Всемирного в странах ЕС. До этого выступал в качестве старшего директора и руководителя глобальной практики по социальной защите и занятости Всемирного банка и руководил работой Всемирного банка в области рынка труда, систем социальной защиты и пенсионного обеспечения.

До перехода во Всемирный банк в 1988 году Аруп Банерджи преподавал в Центре экономики развития Колледжа Уильямс (Массачусетс, США), где занимал пост директора последипломного образования, и в Пенсильванском университете (США). Получил степени магистра и кандидата экономических наук в Пенсильванском университете и степень бакалавра экономических наук в Делийском университете в Индии.

Аруп Банерджи является автором книг и статей по вопросам экономического роста, государственных финансов, человеческого развития, социальной защиты, институтов, занятости, сокращения бедности и неравенства.

Перед данным назначением должность регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине с июля 2016 года занимала Сату Кахконен. В феврале 2020 года гона была назначена на должность главы представительства Всемирного банка в Индонезии и Тимор-Лешти.