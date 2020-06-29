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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ВЫСТУПАЕТ ЗА УСИЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА


10:34 30.06.2020

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в четвертом заседании Региональной группы высокого уровня по выработке политики в Европе и Евразии, прошедшем 29 июня в формате видеоконференции под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, ключевым вопросом повестки дня заседания стало обсуждение форматов и направлений углубления торговых связей региона Европы и Евразии с США в посткоронавирусную эпоху.

В рамках Региональной группы Беларусь выступает за усиление регионального сотрудничества с фокусом на страны со средним уровнем дохода и развитие имеющихся многосторонних инфраструктурных проектов для поддержания устойчивых к кризисам цепочек производства и поставки продукции. В качестве конкретного шага в направлении углубления торговых связей с США Беларусь рассматривает скорейшее присоединение к Всемирной торговой организации (ВТО) всех стран региона Европы и Евразии.

Всемирный экономический форум – неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве. ВЭФ является организатором ежегодного экономического форума в Давосе, к участию в котором приглашаются главы государств, руководители ведущих корпораций, видные экономические аналитики. Региональная группа создана для обсуждения путей восстановления мировой экономики в пост-COVID-19 эпоху. Членом группы от Беларуси является министр иностранных дел Владимир Макей.
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