ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛАРУСИ КАЖДЫЙ ВТОРНИК БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ


09:13 30.06.2020

Министерство экономики Беларуси совместно и Центр международной технической помощи Европейского союза в Республике Беларусь с 30 июня по 31 декабря 2020 г. в тестовом режиме еженедельно будут проводить единый день консультаций по вопросам международной технической помощи (МТП).

Консультации, в том числе подготовки, регулирования и реализации проектов (программ) международной техпомощи будут проводиться каждый вторник с 9.00 до 13.00 в Центре МТП ЕС в Минске (ул. Кальварийская, д.1, каб.707).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Центре МТП ЕС в Беларуси, консультации не проводятся по документам, ранее направленным на рассмотрение в Министерство экономики в соответствии с требованиями постановления Совета министров от 21 ноября 2003 г. № 1522 о некоторых мерах по реализации указа № 460 от 22 октября 2003 г.

Кроме того, консультации не проводятся по обращениям, направленным в Минэкономики в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З ”Об обращениях граждан и юридических лиц“, а также по документам, ранее направленным в Центр международной технической помощи Европейского союза в Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2020
валюта курс
EUR 2.7036
USD 2.4008
RUB 3.4306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7036 +0.0283
USD 2.4008 +0.0169
RUB 3.4306 -0.018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7050 2.7000
USD 2.4040 2.4090
RUB 3.4260 3.4340
подробнее

Конвертация в банках
на 29.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1270
EUR/RUB 78.7000 78.1500
USD/RUB 70.0000 70.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте