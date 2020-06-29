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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ КАЖДЫЙ ВТОРНИК БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
09:13 30.06.2020
Министерство экономики Беларуси совместно и Центр международной технической помощи Европейского союза в Республике Беларусь с 30 июня по 31 декабря 2020 г. в тестовом режиме еженедельно будут проводить единый день консультаций по вопросам международной технической помощи (МТП).
Консультации, в том числе подготовки, регулирования и реализации проектов (программ) международной техпомощи будут проводиться каждый вторник с 9.00 до 13.00 в Центре МТП ЕС в Минске (ул. Кальварийская, д.1, каб.707).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Центре МТП ЕС в Беларуси, консультации не проводятся по документам, ранее направленным на рассмотрение в Министерство экономики в соответствии с требованиями постановления Совета министров от 21 ноября 2003 г. № 1522 о некоторых мерах по реализации указа № 460 от 22 октября 2003 г.
Кроме того, консультации не проводятся по обращениям, направленным в Минэкономики в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З ”Об обращениях граждан и юридических лиц“, а также по документам, ранее направленным в Центр международной технической помощи Европейского союза в Беларуси.
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