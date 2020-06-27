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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСК ПРИБЫЛА МЕДИЦИНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ КНР
16:52 29.06.2020
В Минск прибыла медицинская гуманитарная помощь от Министерства обороны Китайской Народной Республики.
Как сообщает Telegram-канал Минобороны Беларуси, помощь является адресной и направлена для нужд Вооруженных Сил нашей страны с целью профилактики и лечения инфекции, вызванной вирусом COVID-19.
Военные организации здравоохранения получат инфракрасные термометры, респираторы, медицинские очки, одноразовые защитные костюмы, медицинские перчатки, бахилы и другие средства.
Организация доставки гуманитарного груза прошла при непосредственном участии посольства КНР в Беларуси.
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