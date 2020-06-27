МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В МИНСК ПРИБЫЛА МЕДИЦИНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ КНР

16:52 29.06.2020 В Минск прибыла медицинская гуманитарная помощь от Министерства обороны Китайской Народной Республики. Как сообщает Telegram-канал Минобороны Беларуси, помощь является адресной и направлена для нужд Вооруженных Сил нашей страны с целью профилактики и лечения инфекции, вызванной вирусом COVID-19. Военные организации здравоохранения получат инфракрасные термометры, респираторы, медицинские очки, одноразовые защитные костюмы, медицинские перчатки, бахилы и другие средства. Организация доставки гуманитарного груза прошла при непосредственном участии посольства КНР в Беларуси.