Седьмое заседание совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству планируется провести в Минске в IV квартале 2020 года. Такая информация прозвучала на межсессионном заседании белорусской части совместного белорусско-израильского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло 25 июня в формате видеоконференцсвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, основной целью этого межсессионного заседания стало обсуждение актуальных, требующих решения вопросов наращивания экспорта белорусских товаров и услуг в Израиль.

В рамках заседания были проанализированы и рассмотрены результаты внешней торговли товарами и услугами с Государством Израиль за январь-апрель 2020 года, характеризующиеся наращиванием объемов внешней торговли услугами и экспорта услуг, с одной стороны, и снижением объемов внешней торговли товарами и экспорта белорусских товаров в Государство Израиль, с другой стороны.

В результате был подготовлен протокол межсессионного заседания, предусматривающий принятие конкретных мер со стороны всех белорусских участников внешнеэкономической деятельности и иных заинтересованных, направленных на расширение товарной номенклатуры и наращивание объемов экспорта в Государство Израиль белорусской промышленной продукции и техники, сельхозпродукции и продуктов питания, а также увеличение объемов экспорта туристических услуг, услуг в области образования, здравоохранения, спорта, и активизацию процессов реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе в области сбора на территории Республики Беларусь и обезвреживания отходов синтетических и минеральных масел и иных инвестпроектов.

В межсессионном заседании принял участие посол Беларуси в Государстве Израиль, а также представители министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, иностранных дел, природных ресурсов и охраны окружающей среды, спорта и туризма, здравоохранения, Государственного комитета по науке и технологиям, концерна «Белгоспищепром».

Общий объем внешней торговли услугами с Израилем за январь-апрель 2020 года составил 22,5 млн долларов США (147% к аналогичному периоду 2019 года). При этом экспорт услуг составил 19,7 млн долларов (166,3% к аналогичному периоду 2019 года). Основной удельный вес (более 67%) в общем объеме экспорта услуг в Государство Израиль занял экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг.

Общее положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами с Государством Израиль за 4 месяца выросло на 5,8 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 29,2 млн долларов.