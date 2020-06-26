На общем собрании членов международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА), которое состоялось во Франкфурте 18 июня 2020 г., рассматривалась заявка Центрального депозитария Беларуси на получение статуса полноправного члена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, по итогам собрания была принята Резолюция № 2020/1.6, согласно которой Центральный депозитарий Республики Беларусь получил статус полноправного члена АННА.

«Получение данного статуса позволяет Центральному депозитарию участвовать в общих собраниях АННА с правом голоса, открывает доступ к проектам АННА по развитию и применению международных стандартов, используемых на финансовых рынках», - прокомментировали в Минфине.

АННА (Association of National Numbering Agencies, ANNA) – международная организация, основанная в 1992 г. Целью Ассоциации является содействие в присвоении, распространении и применении международных идентификационных кодов как единого метода идентификации финансовых инструментов. На 1 июня 2020 г. АННА насчитывала 97 полноправных членов и 19 партнеров - организаций из 123 стран мира.

АННА является Регистрирующим органом для Стандарта ISO 6166 (ISIN - International Securities Identification Number), содействует применению других стандартов: ISO 10962 (CFI – Classification of Financial Instruments), ISO 10383 (MIC – Market Identification Code), ISO 18774 (FISN - Financial Instrument Short Name), ISO 17442 (LEI - Legal Entity Identifier).

Центральный депозитарий Беларуси с декабря 2008 г. выполнял функции Национального нумерующего агентства в Республике Беларусь в статусе партнера АННА.