МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛ СТАТУС ПОЛНОПРАВНОГО ЧЛЕНА АННА

09:06 29.06.2020 На общем собрании членов международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА), которое состоялось во Франкфурте 18 июня 2020 г., рассматривалась заявка Центрального депозитария Беларуси на получение статуса полноправного члена. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, по итогам собрания была принята Резолюция № 2020/1.6, согласно которой Центральный депозитарий Республики Беларусь получил статус полноправного члена АННА. «Получение данного статуса позволяет Центральному депозитарию участвовать в общих собраниях АННА с правом голоса, открывает доступ к проектам АННА по развитию и применению международных стандартов, используемых на финансовых рынках», - прокомментировали в Минфине. АННА (Association of National Numbering Agencies, ANNA) – международная организация, основанная в 1992 г. Целью Ассоциации является содействие в присвоении, распространении и применении международных идентификационных кодов как единого метода идентификации финансовых инструментов. На 1 июня 2020 г. АННА насчитывала 97 полноправных членов и 19 партнеров - организаций из 123 стран мира. АННА является Регистрирующим органом для Стандарта ISO 6166 (ISIN - International Securities Identification Number), содействует применению других стандартов: ISO 10962 (CFI – Classification of Financial Instruments), ISO 10383 (MIC – Market Identification Code), ISO 18774 (FISN - Financial Instrument Short Name), ISO 17442 (LEI - Legal Entity Identifier). Центральный депозитарий Беларуси с декабря 2008 г. выполнял функции Национального нумерующего агентства в Республике Беларусь в статусе партнера АННА.