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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ТАДЖИКИСТАН В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СОСТАВИЛ $2,5 МЛН
17:45 26.06.2020
За январь-апрель 2020 года в Таджикистан поставлено белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на $2,5 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде Беларуси, это на 62,8% больше к аналогичному периоду 2019 года. Основу экспорта составляют: сахар, мясокостная мука, сухое молоко и сыворотка, солод.
Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси и Таджикистана в 2019 году составил $8,1 млн, из которых экспорт в Таджикистан составил $6,8 млн долларов (102,5% к 2018 году).
На состоявшейся 26 июня встрече министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко обсудил с послом Таджикистана в Республике Беларусь Махмадшарифом Хакдодом перспективы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.
Во время переговоров обсуждалось сборочное производство белорусской сельскохозяйственной техники в Таджикистане, развитие совместного предприятия по переработке молочной продукции в Душанбе, ход работ по закладке в Беларуси фруктовых садов с использованием саженцев таджикской селекции, а также сроки и место проведения следующего заседания межправительственной комиссии Беларуси и Таджикистана.
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