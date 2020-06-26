За январь-апрель 2020 года в Таджикистан поставлено белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на $2,5 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде Беларуси, это на 62,8% больше к аналогичному периоду 2019 года. Основу экспорта составляют: сахар, мясокостная мука, сухое молоко и сыворотка, солод.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси и Таджикистана в 2019 году составил $8,1 млн, из которых экспорт в Таджикистан составил $6,8 млн долларов (102,5% к 2018 году).

На состоявшейся 26 июня встрече министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко обсудил с послом Таджикистана в Республике Беларусь Махмадшарифом Хакдодом перспективы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

Во время переговоров обсуждалось сборочное производство белорусской сельскохозяйственной техники в Таджикистане, развитие совместного предприятия по переработке молочной продукции в Душанбе, ход работ по закладке в Беларуси фруктовых садов с использованием саженцев таджикской селекции, а также сроки и место проведения следующего заседания межправительственной комиссии Беларуси и Таджикистана.