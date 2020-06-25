Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Программа развития Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь планируют подготовить проект стратегии Беларуси в сфере интеллектуальной собственности на 2021-2030 годы. лан подготовки проекта стратегии и перспективы сотрудничества обсуждались 25 июня на встрече председателя ГКНТ Александра Шумилина с постоянным представителем ПРООН Александрой Соловьевой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, стороны планируют также развивать рынок франчайзинга, центры поддержки технологий и инноваций и инфраструктуру рынка объектов интеллектуальной собственности.

«Госкомитет по науке и технологиям заинтересован в совместной работе с ПРООН в реализации проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития, в том числе по созданию Центра научного и научно-технологического прогнозирования в Республике Беларусь с использованием методологии форсайта», – сказал Александр Шумилин.

По его словам, такой центр может быть создан на базе Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы. В качестве перспективных направлений сотрудничества председатель ГКНТ также назвал создание на территории Беларуси совместных с Белорусским инновационным фондом венчурных фондов для реализации инновационных проектов, соответствующих приоритетным направлениям и Целям устойчивого развития.

Кроме того, Белинфонд готов выступить координатором проектов в сфере деятельности государственно-частного партнерства и войти в команду Акселерационной лаборатории на базе офиса ПРООН, которая будет заниматься ускорением и поиском решений в области инновационного развития.

Следует отметить, что ГКНТ имеет богатый опыт сотрудничества со структурными подразделениями Организации Объединенных Наций в области развития инновационной сферы. Так, с ЕЭК ООН реализованы проекты по подготовке обзоров инновационного развития Республики Беларусь (2011, 2017), проект «Субрегиональный обзор инновационной политики», в которых непосредственное участие принимала ПРООН. В 2019-2020 годах ГКНТ и ЕЭК ООН реализовали проекты по оценке эффективности государственной инновационной политики, расширению портфеля финансовых инструментов государственной инновационной политики, в рамках которых привлечена техническая помощь ЕЭК ООН.

На 2019-2022 годы ЕЭК ООН удалось привлечь 2,2 млн долларов США донорских средств от правительства Швеции на реализацию проекта «Содействие инновационной политике в Восточной Европе и Закавказье», который обеспечил финансовые возможности организации по поддержке инновационного развития шести целевых стран проекта, включая Беларусь.