ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


САМОЛЕТ С ГУМАНИТАРНЫМ ГРУЗОМ ПРИБЫЛ В БЕЛАРУСЬ ИЗ КАТАРА


09:05 26.06.2020

Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Беларусь из Катара.

«Эта помощь прибыла очень вовремя. В самолете средства индивидуальной защиты - маски, респираторы 2-го и 3-го класса, защитные комбинезоны, бахилы, хирургические халаты», - отметил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

Замминистра подчеркнул, что «только за последние два месяца в Беларусь прибыла гуманитарная помощь более чем на Br44 млн.

«Как только в страну поступает груз, быстро проводим процесс таможенного оформления и распределяем по Минску и регионам. В областях распределением занимается главное управление по здравоохранению, которое знает, где что нужнее. Стараемся делать все максимально оперативно», - рассказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, это уже третья партия гуманитарной помощи за неделю.

В понедельник, 22 июня, в страну прибыли два самолета с гуманитарным грузом из Сербии. На бортах были аппараты ИВЛ (стационарные и транспортные), бронхоскопы и другое диагностическое оборудование, кислородные концентраторы, а также тысячи средств индивидуальной защиты.

В тот же день в страну доставили и гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты для противодействия COVID-19 по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за счет финансовых средств Европейского союза в рамках проекта неотложных мер по противодействию COVID-19 в странах «Восточного партнерства».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.06.2020
валюта курс
EUR 2.6767
USD 2.3827
RUB 3.4345
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6767 -0.0038
USD 2.3827 +0.0101
RUB 3.4345 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6750 2.6760
USD 2.3830 2.3870
RUB 3.4300 3.4350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1230
EUR/RUB 77.7100 77.0000
USD/RUB 69.3000 69.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте