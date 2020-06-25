Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Беларусь из Катара.

«Эта помощь прибыла очень вовремя. В самолете средства индивидуальной защиты - маски, респираторы 2-го и 3-го класса, защитные комбинезоны, бахилы, хирургические халаты», - отметил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

Замминистра подчеркнул, что «только за последние два месяца в Беларусь прибыла гуманитарная помощь более чем на Br44 млн.

«Как только в страну поступает груз, быстро проводим процесс таможенного оформления и распределяем по Минску и регионам. В областях распределением занимается главное управление по здравоохранению, которое знает, где что нужнее. Стараемся делать все максимально оперативно», - рассказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, это уже третья партия гуманитарной помощи за неделю.

В понедельник, 22 июня, в страну прибыли два самолета с гуманитарным грузом из Сербии. На бортах были аппараты ИВЛ (стационарные и транспортные), бронхоскопы и другое диагностическое оборудование, кислородные концентраторы, а также тысячи средств индивидуальной защиты.

В тот же день в страну доставили и гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты для противодействия COVID-19 по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за счет финансовых средств Европейского союза в рамках проекта неотложных мер по противодействию COVID-19 в странах «Восточного партнерства».