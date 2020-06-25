Более 80 представителей белорусских компаний-экспортеров подключились сегодня к вебинару «Экспорт товаров на рынок ОАЭ», который организовал Национальный центр маркетинга МИД.

Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо отметил ряд факторов, благоприятных для развития белорусского экспорта в ОАЭ.

Среди них он выделил: постоянный рост экономики ОАЭ за счет диверсификации, развитую транспортно-логистическую инфраструктуру, отсутствие подоходного налога и налога на прибыль, развитую банковскую систему, стабильную внутриполитическую ситуацию. Валерий Садохо подчеркнул, что экономика ОАЭ – самая открытая в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. И привлекательность такого рынка, безусловно, влечет высокий уровень конкуренции на нем среди европейских, американских и азиатских компаний.

«Законодательством ОАЭ с 2018 года предусмотрена возможность создания в стране коммерческих предприятий со 100-процентным капиталом, - разъяснил Валерий Садохо. – Такие предприятия и могут специализироваться на 122-х видах производств и услуг и создаваться в форме ООО или частного акционерного общества. Условия для создания такого предприятия: наличие минимального уставного капитала, необходимость использования новых технологий, привлечение местной рабочей силы».

Вопросы особенностей и ограничений ввоза товаров в ОАЭ, создания товаропроводящей сети, преимуществ электронной коммерции и использования фулфилмент центров для наших экспортеров, были обсуждены на вебинаре при участии экспертов компаний из ОАЭ IQ Fulfillment и MCE Advisory – Business, banking & finance experts, Генерального консульства Беларуси в Дубае.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД, по итогам 2019 года товарооборот между нашей страной и ОАЭ составил порядка 90 млн долларов. Основными экспортными позициями являлись товары специального назначения, продукция нефтехимии, деревообработки, продукты питания. Объем двусторонне торговли услугами (IT, транспортными, образовательными, туристическими и другими) составил более 130 млн долл. Прямые инвестиции в экономику Беларуси из ОАЭ составили около 50 млн долл.