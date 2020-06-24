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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭС «ПАКШ-2» В ВЕНГРИИ
10:16 25.06.2020
Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и посол Венгрии в Беларуси Жолта Чутора обсудили 24 июня перспективы взаимодействия двух стран в сфере атомной энергетики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, на встрече рассмотрены возможности привлечения белорусских организаций к строительству в Венгрии объектов инфраструктуры атомной электростанции «Пакш-2». Стороны также договорились о взаимодействии в сфере подготовки кадров для АЭС. В ближайшее время будет проработан вопрос о формировании соответствующих программ обучения и обмена специалистами.
Кроме того, обсуждены возможности обмена опытом в области обращения с отходами АЭС.
Планируется, что до конца года Беларусь посетит венгерская делегация для детальной отработки достигнутых договоренностей о сотрудничестве.
«Во время этого визита мы готовы выработать практические решения по тем направлениям, которые заложены в меморандуме», — отметил Виктор Каранкевич.
В свою очередь Жолт Чутора назвал важным взаимодействие двух стран в атомной энергетике и выразил заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. Посол также проинформировал о том, что венгерский город Герьен и белорусский Островец планируют подписать соглашение о побратимских связях.
«Это, безусловно, будет содействовать укреплению сотрудничества наших стран», - подытожил он.
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