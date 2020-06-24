Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко и посол Венгрии в Республике Беларусь Жолт Чутора обсудили 24 июня на встрече дальнейшее сотрудничество в области семеноводства и племенного птицеводства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, работа по данным направлениям уже ведется. Между ОАО «1-я Минская Птицефабрика» и ООО «Баболна Тетра» (Венгрия) подписан договор на поставку прародительских цыплят от исходных линий венгерских яичных кроссов Тетра коричневый и Тетра белый для улучшения качественных показателей белорусского кросса и обеспечения яичных птицефабрик Беларуси родительскими формами. Благодаря этому проекту с текущего года Беларусь практически освобождается от импорта племенных стад кур-несушек, а начиная с 2023 года сможет полностью обеспечить отечественный рынок собственной породой кур яичного направления, соответствующей мировому уровню.

Напомним, в рамках официальной встречи премьер-министра Романа Головченко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня 2020 г. был заключен меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области племенного птицеводства.

Согласно меморандуму, стороны в пределах своей компетенции и в соответствии с национальными законодательствами будут оказывать содействие в развитии взаимодействия предприятий двух стран по следующим направлениям:

поставки прародительских цыплят от исходных линий высокопродуктивного кроссов с целью повышения генетического потенциала кур яичных кроссов исходных линий белорусской селекции и комплектования племенных птицефабрик Республики Беларусь родительским стадом кур яичного направления отечественного производства;

оказание поддержки по созданию совместных предприятий и инвестиционного сотрудничества с целью развития в Республике Беларусь гусеводства на основе высокопродуктивных венгерских пород гусей;

привлечение новых технологий в производство птицеводческой продукции.

Кроме того, в меморандуме предусмотрено сотрудничество в сфере научной и исследовательской деятельности, обмене информацией, технической документацией и опытом проведения селекционной работы в области племенного птицеводства.