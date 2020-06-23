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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЕБИНАР НА ТЕМУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ДЛЯ КОМПАНИЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СОСТОИТСЯ 30 ИЮНЯ
11:00 24.06.2020
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» 30 июня организует онлайн-семинар «Индустриальный парк «Великий камень» – беспрецедентные возможности для бизнеса» для компаний из Германии, Швейцарии и других стран Западной Европы.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», в онлайн-мероприятии примут участие представители региональных промышленных союзов, бизнес-ассоциаций, а также торгово-промышленных палат.
Онлайн-форум пройдет в 14:00 (минское время), 15.00 (Берлин) на платформе Microsoft Teams, рабочий язык – немецкий.
Ключевые темы - развитие индустриального парка «Великий камень», его роль на Шелковом пути, инфраструктурные возможности Индустриального парка, тенденции инвестиционного рынка и возможности для финансирования проектов в Беларуси.
Участники также смогут ознакомиться с опытом ведения бизнеса в парке и открывающимися в нем логистическими возможностями для развития компаний.
В качестве спикеров выступят: старший менеджер по развитию бизнеса SCHNEIDER GROUP Наталья Золотая; руководитель отдела обслуживания инвесторов из стран Европы и Америки, СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Детков Артур; заместитель руководителя по стратегии развития предприятия Duisburger Hafen AG Александр Гарбар; руководитель инвестиционных проектов СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Юлия Белоусова.
Для участия в онлайн-форуме необходимо пройти регистрацию.
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