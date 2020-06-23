|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» 25 ИЮНЯ ОРГАНИЗУЮТ ДЛЯ ПОЛЬСКОГО БИЗНЕСА ВЕБИНАР
17:26 23.06.2020
25 июня пройдет вебинар «Индустриальный парк «Великий камень» – широкие возможности для польского бизнеса».
В качестве организаторов выступают посольство Беларуси в Польше, администрация индустриального парка «Великий камень» и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», рабочие языки – польский, русский, английский (начало в 11.00).
Участие в вебинаре бесплатное.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2020
Курсы в банках
на 23.06.2020
Конвертация в банках
на 23.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте