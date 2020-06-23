МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» 25 ИЮНЯ ОРГАНИЗУЮТ ДЛЯ ПОЛЬСКОГО БИЗНЕСА ВЕБИНАР

17:26 23.06.2020 25 июня пройдет вебинар «Индустриальный парк «Великий камень» – широкие возможности для польского бизнеса». В качестве организаторов выступают посольство Беларуси в Польше, администрация индустриального парка «Великий камень» и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». Как сообщает сайт ИП «Великий камень», рабочие языки – польский, русский, английский (начало в 11.00). Участие в вебинаре бесплатное.