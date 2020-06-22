Министр образования Игорь Карпенко и исполняющий обязанности директора отдела Беларуси, Молдовы и Украины (регион Европы и Центральной Азии) Всемирного банка, глава Представительства ВБ в Республике Беларусь Александр Кремер подписали 23 июня в онлайн формате соглашение о займе для модернизации высшего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, Международный банк реконструкции и развития в 2020-2025 годах предоставит Беларуси заем в размере 100 млн евро на модернизацию высшего образования, в том числе на создание и модернизацию современной учебно-образовательной среды в вузах, внедрение инновационных подходов, технологий обучения и преподавания, а также расширение преобразований в сфере управления и обеспечения качества образования.

В рамках реализации соглашения о займе планируется создание междисциплинарного учебно-исследовательского центра на базе Белорусского государственного университета, включающего 37 учебных лабораторий, девяти центров коллективного пользования, модернизация более 60 учебно-исследовательских лабораторий; капитальный ремонт отдельных учебных корпусов вузов с созданием необходимой инфраструктуры для запланированных лабораторий и повышением энергоэффективности учебных корпусов. Указанные мероприятия будут реализованы в 18 УВО (в том числе в 10 региональных), подчиненных министерствам образования, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения.

В рамках проекта будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования (на всех уровнях образования).

Реализация мероприятий проекта позволит сформировать в белорусских университетах интегрированную инновационную среду обучения, обеспечивающую подготовку конкурентоспособных специалистов, организовать обучение по ряду перспективных специальностей (биоинженерия, нанохимия, синтетическая и системная биология, фармакология, биоинформатика, биомеханика, феномика, геномика, протеомика, метаболомика и др.), обеспечить развитие сетевой формы взаимодействия, будет способствовать повышению экспорта образовательных услуг. Кроме того, создаваемая инфраструктура позволит обеспечить поддержку реализации концепции ”Университет 3.0“, проведение новых междисциплинарных наукоемких разработок, их коммерциализацию, создание на базе УВО инновационных компаний и их регистрацию в качестве резидентов технопарков.